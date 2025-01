Corinthians tem desfalque de Talles Magno e indefinição sobre Pedro Raul

A ausência de Talles Magno pode voltar a abrir espaço no time para Pedro Raul, ausente na lista de relacionados do Corinthians pelo segundo jogo seguido, na noite de quarta. "É uma decisão técnica", disse Emiliano Díaz, auxiliar técnico e filho de Ramón. "A explicação sobre Pedro Raul é explicação técnica. Temos 32, temos que escolher os 23 (relacionados). Para nós esses eram os 23 e por isso estão aqui."

Pedro Raul vive situação incomum no clube paulista. Sem uma boa sequência de jogos desde que chegou ao clube, no início do ano passado, o atacante acumulou um jejum de gols que durou nove meses. A seca acabou logo na estreia no Paulistão, na vitória sobre o Red Bull Bragantino. Parecia que o jogador começaria a viver situação mais favorável no clube. No entanto, ele ficou fora da lista de relacionados nos últimos dois jogos do time, ambos pelo Estadual.

DESFALQUES

Ramón Díaz terá ao menos três desfalques para a rodada do fim de semana. Além de Talles Magno, ele não terá os volantes José Andrés Martínez e Alex Santana, ambos suspensos. O primeiro foi expulso no segundo tempo da partida contra a Ponte. E Santana levou o terceiro cartão amarelo.

As baixas vêm em "bom momento" para a comissão técnica, que já indicava uma formação alternativa para o duelo contra o Noroeste, que deve ser o mais fácil do time nas próximas semanas. O Corinthians disputará dois jogos em pouco mais de 48 horas. Enfrentará o Novorizontino na segunda-feira, e, na quinta, o clássico com o Palmeiras, fora de casa. As semanas seguintes reservarão outro clássico, com o Santos, e a estreia na fase preliminar da Copa Libertadores.

Assim, Ramón Díaz deve aproveitar o jogo do próximo sábado para fazer testes e dar rodagem a todo o elenco corintiano, além de dar descanso para alguns dos principais jogadores do grupo.