Com time reserva, Flamengo estreia no Maracanã com vitória diante do Sampaio Corrêa

Com a cabeça na final da Supercopa contra o Botafogo no domingo, o técnico Filipe Luís mandou a campo um Flamengo reserva para fazer sua estreia no Maracanã na temporada. De tanto pressionar, contou com o gol do jovem Wallace Yan, que entrou no lugar do estreante Juninho, e de Alcaraz para vencer o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, nesta quinta-feira, no encerramento da sexta rodada da Taça Guanabara.

Foi a terceira vitória seguida do Flamengo no estadual, que subiu para o quarto lugar, com 10 pontos, e tirou justamente o rival Botafogo do G-4. Já o Sampaio Corrêa é o 10º colocado, com seis.

Agora o Flamengo se concentra totalmente na decisão da Supercopa do Brasil, no domingo, às 16h, em clássico contra o Botafogo, em jogo único no estádio Mangueirão, em Belém (PA). O time da Gávea foi o campeão da Copa do Brasil, enquanto a equipe de General Severiano conquistou o Campeonato Brasileiro.