Com ajuda da Conmebol, Supercopa Rei terá premiação recorde neste ano

A edição deste ano da Supercopa Rei, a ser disputada no próximo domingo, terá premiação recorde, com ajuda de recursos da Conmebol. Flamengo e Botafogo vão disputar, além do título, o valor de R$ 12 milhões na partida marcada para o estádio Mangueirão, em Belém. Trata-se da maior cifra de premiação do torneio, que reúne os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil da temporada anterior.

De acordo com a CBF, os finalistas vão receber cada um R$ 6,05 milhões. E o campeão receberá mais US$ 1 milhão, equivalente a R$ 5,8 milhões no câmbio desta quinta-feira, alcançando cerca de R$ 12 milhões no total.

O valor em dólares é uma verba enviada pela Conmebol à CBF. Desde 2022, a entidade responsável pelo futebol sul-americano envia tal valor a cada entidade associada, como a própria CBF, para que seja direcionado a um vencedor de torneio ligado à classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, caso do Brasileirão e da Copa do Brasil, que define os participantes da Supercopa.