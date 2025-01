Brasil brilha pelo alto, supera Equador e avança ao hexagonal do Sul-Americano sub-20

O Brasil entrou em campo sob pressão após a Colômbia superar e eliminar a Bolívia, com triunfo por 3 a 2, na primeiro jogo da rodada dupla, atingindo os mesmos sete pontos da líder Argentina no Grupo B. Por causa da surra na estreia diante dos hermanos, a seleção de Ramon Menezes deu o pontapé inicial na partida na quarta colocação, com três pontos assim como os equatorianos, em terceiro pelo saldo de gols.

Ganhar, portanto, era obrigação e primordial para garantir a vaga ao hexagonal final com argentinos e colombianos na chave. Mas a adversária tinha o mesmo pensamento, o que prometia um jogo aberto e ofensivo. O Brasil teve sua primeira grande oportunidade logo aos três minutos. Pedrinho bateu colocado a falta e carimbou a trave. Na volta, após cruzamento de Igor Serrote, o time cobrou um pênalti por toque de mão, ignorado pelo árbitro.

Sem sofrer atrás, o Brasil voltou a assustar após a metade da etapa. Com Nathan batendo para o alto e com Deivid Washington parando no goleiro. Soberana no jogo, a seleção verde e amarela, atuando de azul e branco, chegou ao primeiro gol em jogada aérea. Pedrinho cobrou escanteio e Iago desviou, de ombro, para deixar a equipe nacional ainda mais tranquila em campo.

O segundo não demorou. Dois minutos após inaugurar o placar, Deivid Washington, bem perto de um retorno ao Santos, se antecipou à marcação e, de peixinho, ampliou. O Brasil apático das rodadas anteriores dava lugar a uma equipe mais atrevida e vibrante - Serrote soltou o grito em um desarme, por exemplo.

Com a defesa bem posicionada e atenta, o goleiro Robert não teve trabalho nos 45 minutos iniciais. O Equador pouco chegou no ataque, sempre investindo em lançamentos longos inócuos. Nos acréscimos, ainda deu tempo de Deivid Washington anotar seu segundo no jogo e o terceiro do Brasil, novamente pelo alto.

Precisando apagar a imagem de equipe desorganizada, a seleção voltou do vestiário sem deixar o ritmo cair e logo nos minutos iniciais já teve chances para transformar o placar tranquilo em goleada. Gabriel Moscardo e Gustavo acabaram travados na hora da finalização.