Bernard marca e evita derrota do Atlético para o América no Campeonato Mineiro

No primeiro clássico mineiro de 2025, o América sentiu o gostinho da vitória, mas viu Bernard roubar a cena e evitar a derrota do Atlético ao selar o empate por 1 a 1, nesta quarta-feira, no Mineirão, pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. A partida marcou a estreia do time principal do clube alvinegro na competição e também o retorno oficial de Cuca ao comando da equipe, após a pré-temporada nos Estados Unidos.

Cuca pôde contar com força máxima, inclusive o novo reforço: o atacante Júnior Santos, algoz do próprio Atlético na final da Libertadores de 2024. Ele marcou o terceiro gol do Botafogo na vitória por 3 a 1.

Além de Júnior Santos, Gabriel Menino, ex-Palmeiras, foi escalado como titular, mas quem brilhou foi Bernard, que saiu do banco de reservas para fazer o gol de empate do time da casa. Fabinho marcou para o América-MG.