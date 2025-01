Vasco faz 'duelo de invictos' com o surpreendente Maricá em São Januário

Invictos e na zona de classificação às semifinais do Campeonato Carioca, Vasco e Maricá se enfrentam nesta terça-feira em São Januário, às 19h, pela sexta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual. O cruzmaltino é terceiro colocado, com nove pontos, enquanto o novato, mandante do jogo, é líder isolado, com 11.

O Vasco teve um começo irregular com um elenco formado em sua grande maioria por jovens da base e atletas que retornaram de empréstimos, sob o comando de Ramon Lima, do sub-20. Há duas rodadas, porém, sob o comando de Fábio Carille, passou a utilizar seus titulares e começou a empolgar seus torcedores.

Embalado desde a estreia do técnico Fábio Carille, com duas vitórias consecutivas, o time deve ir a campo com a mesma escalação dos últimos jogos, contra Madureira (2 a 0) e Portuguesa (4 a 1). Reserva neste início de trabalho do novo treinador, o meia Dimitri Payet sonha com uma oportunidade no time titular.