Tyrese Maxey ofusca LeBron James e Philadelphia 76ers derruba Lakers na NBA

Foi o suficiente para o time da Filadélfia encontrar caminho livre para se impor em quadra, apesar das ausências de Paul George e Joel Embiid. Em momento de reação na temporada regular, os Sixers ocupam o 11º lugar da Conferência Leste, com 18 vitórias e 27 derrotas. Os Lakers figuram no quinto posto do Oeste, com 26/19.

Na Califórnia, o Golden State Warriors aproveitou as fragilidades do Utah Jazz para voltar a vencer, por 114 a 103, com apoio de sua torcida. Os anfitriões sofreram o desfalque de última hora de Stephen Curry, poupado devido ao risco de tendinite em ambos os joelhos.

Sem o astro, os Warriors foram comandados por Dennis Schröder e seus 23 pontos. O reserva Brandin Podziemski contribuiu com 20 enquanto o brasileiro Gui Santos começou no banco e, nos 23 minutos em que esteve em quadra, registrou sete pontos, sete rebotes e duas assistências. Pelo Jazz, o destaque foi Collin Sexton, autor de 30 pontos e cestinha do confronto.

Os Warriors estão em 11º no Oeste, com retrospecto de 23/23. O Jazz, segunda pior equipe desta temporada regular, segue no último lugar da mesma conferência, com apenas 10 triunfos e 35 derrotas.

Fora de casa, o Milwaukee Bucks perdeu ritmo no segundo tempo e foi superado pelo Portland Trail Blazers por 125 a 112. Cestinha do duelo, Giannis Antetokounmpo terminou com um "double-double" de 39 pontos e 12 rebotes. Do outro lado, os anfitriões tiveram 30 pontos de Deni Avdija e um dois dígitos em dois fundamentos de Deandre Ayton (21 pontos e 14 rebotes).

Os Bucks estão em quarto lugar no Leste, com 26 vitórias e 19 derrotas, enquanto os Trail Blazers é apenas o 13º colocado do Oeste, com 18/29.