Talles Magno vibra com 'dor de cabeça boa' por vaga no Corinthians: 'Também sou grande jogador'

Talles Magno chegou ao Corinthians para ser titular absoluto quando o time estava em baixa no meio da temporada passada. Mas com a contratação de Memphis Depay e o entrosamento do holandês com Yuri Alberto, além da mudança de esquema para apenas dois atacantes, aceitou a reserva. 'Voando' em 2025, o jogador já começa a cavar um lugar no time e celebra a dor de cabeça boa em Ramón Diaz.

Artilheiro corintiano no Paulistão com três gols, mesmo número anotado em 19 aparições na temporada passada, o atacante foi decisivo no triunfo diante da Ponte Preta, por 1 a 0, nesta quarta-feira, e não escondeu a euforia por ganhar mais chances.

No sábado, o Corinthians recebe o Noroeste na Neo Química Arena e há uma grande possibilidade de repetição do esquema com três atacantes. Depay volta, mas Talles Magno espera ser aproveitado desde o início mais uma vez. Sobraria provavelmente para Romero, já que Yuri Alberto é titular indiscutível.