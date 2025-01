Sem treinador, Água Santa enfrenta o Botafogo fora de casa para embalar no Paulistão

Após desencantar com vitória convincente sobre o Red Bull Bragantino por 3 a 0, o Água Santa volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Botafogo, que ainda não venceu no Campeonato Paulista. O jogo acontece na Arena NicNet, em Ribeirão Preto, pela quinta rodada.

O Água Santa está passando por um momento conturbado. Antes mesmo da partida com o Red Bull Bragantino, a diretoria demitiu o técnico Marcelo Cabo. Serginho assumiu interinamente, mas também foi desligado após o triunfo. Com isso, a equipe será dirigida por Marcelinho Paulista, ex-volante do Corinthians, que vinha trabalhando com a base. Na tabela, é o lanterna do Grupo C, com três pontos.

O Botafogo vive uma seca de vitórias, já que ainda não venceu na competição e aparece na lanterna do Grupo A, com apenas dois pontos. O time precisa dar uma resposta para diminuir a pressão sobre o técnico Márcio Zanardi. Ano passado, por muito pouco, não foi rebaixado na Série B do Brasileiro.