São Paulo volta ao Pacaembu depois de seis anos para encarar a Portuguesa

Portuguesa e São Paulo duelam na Mercado Livre Arena Pacaembu pela quinta rodada do Paulistão. Será o primeiro jogo da equipe tricolor no estádio desde 2019, quando o time venceu o Fortaleza por 2 a 1 pelo Brasileirão. O confronto marcou a primeira vez em que o São Paulo jogou contra um time comandado por Rogério Ceni. Apesar de o mando de campo ser da Portuguesa, três setores do estádio serão destinados aos torcedores são-paulinos nesta quarta-feira, a partir das 21h35.

Empolgado pela vitória no clássico contra o Corinthians, o time tricolor terá o reforço de três campeões da Copinha para que Luis Zubeldía possa rodar o elenco. Matheus Alves, Lucas Ferreira e Ryan Francisco foram chamados.

Este último foi o artilheiro do torneio de base, com 10 gols. Ferreira também teve bom aproveitamento, com três gols em nove jogos. Matheus Alves é meia e pode aparecer como figura central do meio de campo quando entrar.