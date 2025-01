São Paulo contrata o lateral português Cédric Soares: 'Muito feliz de estar em um clube enorme'

O São Paulo continua acatando aos pedidos do técnico Luis Zubeldía de "dar corpo" ao elenco e anunciou nesta quarta-feira a contratação do experiente lateral-direito Cédric Soares. O português de 33 anos que estava no Arsenal chega com vínculo de apenas três meses, e metas a cumprir para renovar até dezembro.

Desde a saída de Rafinha que Zubeldía cobrava a chega de uma peça defensiva com experiência. Ainda mais com o possível empréstimo de Moreira ao Porto, já que ficaria apenas com Igor Vinícius para a lateral-direita. Cédric chega para um período inicial de observação.

"O São Paulo acertou a contratação do lateral-direito Cédric Soares, 33 anos, que defendeu o Arsenal (ING) na temporada passada. O jogador assinou contrato até 30 de abril de 2025, com metas estipuladas para renovação até o fim do ano", oficializou o São Paulo.