Santos 'dribla' euforia por chegada de Neymar e mira reação no Paulista contra São Bernardo

Em meio ao frenesi provocado pelo retorno do atacante Neymar ao clube, o Santos enfrenta uma outra realidade nesta quarta-feira, quando encara o São Bernardo às 18h30, fora de casa, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Após duas derrotas seguidas na competição, a equipe do técnico Pedro Caixinha entra em campo com a necessidade de vitória para não antecipar um ambiente de desconfiança em torno do atual plantel.

Em temos de classificação, a situação da equipe nem é tão preocupante. Com quatro pontos, o time da Vila Belmiro é o segundo colocado do Grupo B e tem três a menos que o líder Guarani. O problema é a falta de resultados que pode minar o clima amistoso entre torcida, jogadores e treinador.

O Santos só venceu seu compromisso de estreia nos 2 a 1 sobre o Mirassol no dia 16 de janeiro. Depois disso, a equipe empatou com a Ponte Preta e perdeu os dois duelos seguintes (Palmeiras e Velo Clube).