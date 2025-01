Ryan Francisco entra no final e vira para o São Paulo sobre a Portuguesa em jogo de apagão

Isso não fez com que o time mandante recuasse. Pelo contrário, a equipe tentava ampliar. Somente aos 21 minutos, o São Paulo chegou na área adversária, quando Erick finalizou em cima de Alex Nascimento, que estava com o braço aberto. Após revisão no VAR, Matheus Candançan apontou pênalti. André Silva bateu bem e empatou.

Logo depois, o time reserva são-paulino mostrou talento em tabela entre Ferreirinha e André Silva. O atacante fez o pivô e deixou Bobadilla em condições de finalizar. O paraguaio quase se redimiu pela falha no gol da Portuguesa, mas a bola foi para fora.

O empate animou o São Paulo, que pressionou a Portuguesa no seu campo de defesa e criou dificuldades para que a equipe conseguisse contra-atacar. Os são-paulinos, contudo, não aproveitaram a presença ofensiva para virar.

Na sina de finalmente vencer, a Portuguesa voltou do intervalo pressionando. Com 12 minutos, Fernando Henrique quase marcou um golaço, com uma bomba do meio da rua, defendida por Jandrei. O goleiro, pouco depois, saiu errado em uma reposição com as mãos e expôs o gol são-paulino, mas os adversários não souberam aproveitar.

O time de Cauan de Almeida mostrou disciplina tática na saída de bola, com bonitas trocas de passes que os levavam para perto do ataque. No terço final, contudo, o time tinha dificuldades em furar a defesa do São Paulo. Já a equipe tricolor sofria com uma marcação alta do adversário.

As saídas de Hudson, Daniel Júnior e Jajá enfraqueceram a Portuguesa, que passou a criar menos. O São Paulo aproveitou. Ferreirinha finalizou e até tirou do goleiro Rafael Santos, mas a bola bateu na trave. O passe para o camisa 11 foi dado pelo garoto Thiaguinho, que entrou sem timidez para armar as jogadas são-paulinas.