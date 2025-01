Ryan Francisco define vitória do São Paulo e dedica gol à família: 'Estou realizando um sonho'

O atacante, que entrou na vaga de Ferreirinha, mudou os rumos da partida ao aproveitar um lançamento na entrada da área. Com um toque, ele tirou o goleiro da jogada e estufou a rede adversária.

"Fui muito feliz na conclusão e também por poder ajudar o time a conseguir esse importante resultado contra a Portuguesa. É um início de trabalho", comentou o atacante.

Com dez pontos e ainda invicto na competição, o São Paulo lidera o Grupo C com três vitórias e um empate. O time volta a campo no sábado, pela sexta rodada do Estadual e enfrenta o Santos, na Vila Belmiro.