Noroeste tenta se recuperar no Paulistão diante da invicta, mas sem vitórias Inter de Limeira

Noroeste e Inter de Limeira se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Alfredo Castilho, em Bauru, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Ambos buscam a reabilitação na competição.

A Inter de Limeira, que vem de três empates seguidos, ocupa a terceira posição do Grupo A, com apenas três pontos. No último confronto, o time ficou no 1 a 1 em Limeira com a Ponte Preta e precisa melhorar seu desempenho se quiser se manter na elite do Paulistão.

Por outro lado, o Noroeste, recém-promovido à primeira divisão, tem mostrado um bom futebol, mas sofreu seu pior resultado na última rodada, perdendo por 2 a 0 para o Guarani, em Campinas. Com cinco pontos, ocupa a terceira posição do Grupo C, o mesmo de São Paulo, e também busca se recuperar após a derrota.