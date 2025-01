Mirassol vira sobre o Guarani e vence a quarta seguida no Paulistão

Como foi o jogo em Mirassol

O visitante começou o jogo em ritmo acelerado e abriu o placar logo aos 3 minutos. Após erro na saída de bola do Mirassol pelo lado direito, Luiz Miguel roubou e acionou João Marcelo. O atacante dominou dentro da área, girou sobre a marcação e finalizou cruzado, vencendo Alex Muralha.

Classificação e jogos Paulista

O gol despertou o Mirassol, que passou a pressionar e chegou ao empate aos 16 minutos. Lucas Ramon aproveitou a desatenção da defesa e cruzou rasteiro para Gabriel, que se antecipou na pequena área e marcou. Neste jogo ele completou sua centésima partida pelo clube.

A equipe da casa manteve a pressão e quase virou quando Iury Castilho não conseguiu cabecear com precisão após cruzamento. Mais organizado, o Mirassol seguiu superior na reta final do primeiro tempo e conseguiu a virada aos 38 minutos. Danielzinho cobrou falta na área, Negueba ficou com o rebote e, na segunda tentativa, bateu no canto esquerdo para fazer o segundo gol.

No fim do primeiro tempo, o Guarani pressionou em busca do empate e conseguiu igualar o placar aos 45 minutos. Geovane recebeu passe pela direita de João Marcelo, invadiu a área e, quase sem ângulo, finalizou no cantinho, do lado de Alex Muralha, para balançar as redes.

Assim como no primeiro tempo, o Guarani voltou ligado e, melhor em campo, criou boas chances. Mesmo com o time campineiro mais ofensivo, foi o Mirassol quem ampliou. Diego Gonçalves avançou pela esquerda e cruzou para a área. Após disputa de Léo Gamalho pelo alto com a defesa adversária, a bola sobrou para Lucas Ramon, que arriscou de fora da área e marcou o terceiro gol.