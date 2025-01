João Fonseca e Thiago Wild destacam histórico positivo contra os rivais franceses

O Brasil já está focado no duelo com a França, neste fim de semana, pela Copa Davis. Escolhidos como opções de simples, João Fonseca e Thiago Wild enfatizaram o bom retrospecto diante dos franceses e apostam em um cenário positivo nesses confrontos.

Destaque no cenário mundial do tênis após superar Andrey Rublev no Aberto da Austrália, João Fonseca pretende "esticar" a sua boa fase no torneio. Contra Arthur Fills, número 19 do ranking, ele tem duas vitórias e comentou sobre o desafio que terá pela frente.

"Com toda certeza, se eu for me encontrar com o Fils, nesse confronto vai ser diferente já que estaremos com as bandeiras dos nossos países, o que dá uma força a mais e um nervosismo também. Faz parte do tênis. Cada vez mais você se encontra com esses jogadores e é preciso saber lidar com isso", afirmou o tenista de 18 anos.