Flamengo oficializa a contratação do lateral-direito Danilo

Presente nas duas últimas Copas do Mundo com a seleção brasileira, Danilo retorna ao País depois de 13 anos de Europa. O atleta tinha contrato com a Juventus até o meio do ano, mas entrou em um acordo com a diretoria do clube italiano e conseguiu a rescisão.

Com um currículo marcado por grandes passagens por clubes da Europa, o lateral-direito deixou o Santos em 2012 e defendeu equipes do porte do Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus.

Após o jogo desta quinta pelo Estadual, o Flamengo, tem a sua primeira decisão de título já neste domingo. A agremiação rubro-negra enfrenta o Botafogo, em Belém, pela Supercopa Rei 2025.