Corinthians suporta pressão no fim e vence Ponte Preta graças a Talles Magno

O Corinthians se recuperou da derrota no clássico para o São Paulo ao ganhar da Ponte Preta por 1 a 0 nesta quarta-feira à noite, em jogo da quinta rodada do Paulistão. Em Campinas, os visitantes fizeram o suficiente para sair do Moisés Lucarelli com vitória em um duelo de baixo nível técnico em razão das chuvas que deixaram alagado o gramado e fizeram o jogo começar com atraso de 30 minutos.

São 12 pontos para o Corinthians, que divide a liderança do Grupo A com o Mirassol. A campanha é boa: quatro vitórias e um revés, justamente para o São Paulo no Majestoso. A Ponte Preta perdeu a chance de ultrapassar o Palmeiras no Grupo D. Manteve-se em terceiro, com seis pontos.

Talles Magno salvou o Corinthians e a noite. Em ótima fase, o atacante foi às redes com um bonito gol. Teve inteligência para usar a poça no gramado em seu benefício, driblar o marcador e acertar forte e preciso chute na etapa final. O atacante tem três gols no Paulistão. É o melhor jogador corintiano no torneio, considerando qualquer escalação que tem usado o técnico Ramon Díaz.