Corinthians busca reabilitação diante da Ponte Preta após tropeço em clássico

O zagueiro Gustavo Henrique, o volante Maycon e o meia Rodrigo Garro, no departamento médico, desfalcam o Corinthians e ainda não têm data para retornarem ao time. Breno Bidon está disputando o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira e também está fora.

O Corinthians está na segunda posição do Grupo A, com nove pontos, mesmo número do Mirassol, que lidera por ter melhor saldo de gols (7 a 1). Inter de Limeira, com três, e Botafogo, com dois, vivem situação complicada para avançar às quartas.

Já a Ponte Preta, comandada pelo técnico Alberto Valentim, é uma das três equipes, junto de São Paulo e Inter de Limeira, que ainda estão invictas no Paulistão. O time campineiro está na chave D, com seis pontos, atrás de Palmeiras, sete, e São Bernardo, com nove. Será o primeiro confronto do clube com o Corinthians no Moisés Lucarelli em cinco anos. Na última oportunidade, os donos da casa venceram por 2 a 1, também pelo Estadual.

Ponte Preta e Corinthians já se enfrentaram 139 vezes na história. O time do Parque São Jorge leva a melhor, com 76 vitórias contra 33 da equipe do interior paulista, além de 30 empates. No passado, os campineiros surpreenderam e derrotaram os corintianos em plena Neo Química Arena, por 1 a 0, pela décima rodada do Paulistão.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA X CORINTHIANS