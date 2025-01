City evita vexame e se garante na Liga dos Campeões; Real e Bayern avançam, mas jogam playoffs

TENSÃO EM MANCHESTER

Em um dos confrontos mais tensos desta oitava rodada, o Manchester City fez o seu torcedor sofrer nos 45 minutos iniciais diante do Brugge. Mesmo atuando em seu estádio, a equipe do técnico Pep Guardiola dominou as ações, mas não conseguiu ser efetivo.

Para aumentar o drama dos ingleses, foi o time belga quem inaugurou o marcador na casa do rival. Vanaken roubou a bola de Gundogan e iniciou a jogada servindo a Jutglá. Ele passou por dois adversários e cruzou para Onyedika chegar no carrinho e fazer 1 a 0 aos 44 minutos.

No segundo tempo, porém, tudo mudou. Kovacic começou a mudar a história do jogo com um belo chute da entrada da área aos sete minutos. Ordóñez, contra, virou para os ingleses aos 16. O gol que selou a vitória e a classificação veio com finalização de Savinho, aos 31.

RODRYGO BRILHA E REAL MADRID VENCE

O Real Madrid contou com o brilho de um jogador brasileiro para conseguir cumprir o objetivo de confirmar a sua permanência na sequência do torneio. Aos 26 minutos, em bela jogada individual, Rodrygo driblou o marcador pela esquerda, invadiu a área e chutou cruzado para fazer o primeiro gol do time merengue sobre o Brest.