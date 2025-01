Brasil perde da Dinamarca, mas se despede do Mundial com campanha histórica

Diante do rival favorito, o Brasil fez um início de jogo discreto. A Dinamarca se impôs em quadra e abriu 2 a 0. A seleção tinha dificuldades para conter o ataque dinamarquês e passou a fazer faltas em sequência. Os dinamarqueses aproveitaram uma série de tiros de sete metros para fazer 6 a 2.

A diferença no placar chegou a sete, até que a Dinamarca sofreu uma expulsão, o que deixou o Brasil com um jogador a mais em quadra por dois minutos. Ao fim deste período, os brasileiros buscaram boa reação, com destaque para o goleiro Rangel, e reduziram a diferença no placar para 15 a 12.

O segundo tempo contou com roteiro semelhante ao do primeiro nos instantes iniciais. A Dinamarca foi para cima, em ritmo avassalador, e voltou a aumentar a diferença, que chegou a sete. Novamente, a defesa dinamarquesa esbanjava eficiência na marcação a Haniel Langaro, um dos melhores jogadores da seleção. Até a metade da etapa final, ele não conseguira balançar as redes.

Aos poucos, o time dinamarquês ampliou a vantagem, que chegou a 12 gols (31 a 19), e o Brasil mal esboçava uma reação. O jogo, então, caiu de ritmo e as duas equipes ficaram mais de três minutos sem marcar. Com tranquilidade, a Dinamarca passou a fazer rodízio dos seus jogadores, já pensando na semifinal, de olho no tetracampeonato.

O artilheiro do Brasil nesta quarta foi Vinicios Angelo, com sete gols. Pela Dinamarca, Jakobsen, Lauge Schmidt e Gidsel anotaram seis gols cada.

Na semifinal, a Dinamarca vai enfrentar o vencedor do duelo entre Portugal e Alemanha, que se enfrentam ainda nesta quarta. A outra semi terá Croácia, uma das anfitriãs deste Mundial, e França. Estes jogos estão marcados para quinta e sexta. A final será disputada no domingo, em Oslo.