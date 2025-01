Botafogo vence o clássico contra o Fluminense no Carioca sob os olhares de Dorival Jr.

E com uma dinâmica totalmente diferente, o gol acabou saindo aos 11 minutos. Rafael Lobato foi lançado em velocidade e chutou para a defesa parcial de Fábio. O rebote ficou com Igor Jesus, que só empurrou para o gol.

Mano Menezes mexeu no time, colocou Riquelme Felipe em campo, e a mudança deu resultado. O jovem atacante entrou driblando na área adversária e sofreu pênalti de Alex Telles. Cano cobrou no canto e igualou o confronto: 1 a 1, aos 23.

A partida continuou movimentada e as chances apareceram para os dois lados. Aos 29, Matheus Martins perdeu a chance do segundo gol do Botafogo ao chutar rasteiro, com o goleiro batido. A resposta tricolor veio com um chute de Hércules que bateu no travessão.

Com o jogo franco, o Botafogo acabou decidindo a partida em uma escapada pela direita. Yarlen entrou na área e foi derrubado por Thiago Santos. O árbitro marcou a penalidade, Savarino fez 2 a 1 e garantiu a vitória do Botafogo no clássico.

FICHA TÉCNICA:

BOTAFOGO 2 X 1 FLUMINENSE