Botafogo anuncia a chegada do goleiro Léo Linck, ex-Athletico-PR, até o fim de 2028

John terá concorrência no gol do Botafogo. Depois de desbancar o experiente Gatito Fernández na temporada passada, o goleiro viu o coube oficializar a chegada de Léo Linck, ex-Athletico-PR, neste terça-feira. O contrato do gigante de 1,98m e apenas 23 anos é até o fim de 2028.

"Bem-vindo ao campeão do Brasil e da América, Léo Linck!", escreveu o clube em suas redes sociais. Também usou seu site oficial para anunciar o acerto. "O Botafogo sacramentou a contratação do segundo reforço para a temporada. Trata-se do goleiro Léo Linck, negociado em definitivo junto ao Athletico Paranaense com contrato at[é o final de 2028."

"Fala galera, tudo bem? Aqui é o Léo Linck, sou o novo goleiro do Botafogo", disse o reforço, que já está trabalhando com os novos companheiros desde o dia 16 de janeiro, junto do preparador Marcelo Grimaldi, com o qual treinou no clube paranaense.