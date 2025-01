Augusto Melo revela proposta de até R$ 92 milhões do Chelsea por joia do Corinthians de 16 anos

"Para um garoto de 16 anos, que ainda não pisou no profissional, que será uma promessa, que temos dois anos para trabalhar ele no profissional, é uma venda maravilhosa, que não é o que nós queremos. Queremos segurar, que seja do tamanho que valha nossa marca que é o Corinthians. Mas é um bom negócio, você tem que ver o lado que nossa situação financeira é complicada", lembrou.

Melo lembrou da meta do Corinthians em vendas de atletas para equilibrar as contas do clube. "O Denner ainda está começando, é uma promessa, não sabemos se vai dar certo. Isso também já está dentro dos nossos planos de formar atletas pra vender por um valor muito bom, pra que a gente possa sair dessa situação financeira. Temos uma meta de R$ 200 milhões para vender, para diminuir despesas, para equacionar nossas dívidas para ter um futuro melhor. E, se chegar isso de 15 milhões de euros para um jogador de 16 anos de base, que tem um futuro promissor, está dentro da nossa meta", argumentou o presidente.

A joia tem contrato com o Corinthians até março de 2027. Caso a negociação com o Chelsea seja fechada, o jovem só poderá se transferir para a Inglaterra em fevereiro de 2026, quando completará 18 anos, para atender as regras da Fifa.

Na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, o lateral foi titular durante toda a campanha do Corinthians, anotando três gols no torneio. As boas atuações chamaram a atenção do técnico do time profissional, Ramón Díaz, que inscreveu o jogador no Campeonato Paulista.

FAGNER

O presidente do Corinthians também esclareceu a situação de Fagner, que acertou por empréstimo com o Cruzeiro nesta janela de transferências. Augusto Melo ressaltou a economia na folha salarial do elenco com a saída do experiente lateral-direito.