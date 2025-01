Astro pop Robbie Williams vai cantar música-tema do Mundial de Clubes da Fifa

Reconhecido por músicas como Angels (1997) e Rock DJ (2000), o astro pop britânico Robbie Williams recebeu um novo título: o de "embaixador musical" da Fifa. Com a honraria, o artista passará a participar de produções musicais para a entidade - dentre elas, a música-tema do Mundial de Clubes deste ano.

O anúncio foi feito no evento de lançamento do tour do troféu do torneio, realizado em Nova York, no dia 16 deste mês. "Obrigado por tornar esta ocasião especial. Gostamos de sua música, e estou animado por você fazer parte desta jornada. Nos vemos em outro evento Fifa em breve", escreveu o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em suas redes sociais.

Robbie Williams é um apaixonado por futebol. Não à toa, o cantor é presidente do Port Vale FC, um time da quarta divisão da Inglaterra. Ele descreve o esporte como um porto seguro: "sempre que há um verão sem futebol, eu fico muito, muito entediado. Na verdade, parece solitário sem futebol, mas ainda assim estamos aqui".