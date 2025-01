Vasco anuncia rescisão de contrato do atacante Serginho, a caminho do futebol turco

Nesta terça-feira, o Vasco anunciou a rescisão de contrato do atacante Serginho, que está a caminho do Fatih Karagumruk, da segunda divisão turca. O atacante abriu mão de metade do salário que tinha para receber até o final do contrato, que iria se encerrar em dezembro deste ano. O valor referente à outra metade, os R$ 900 mil atrasados de luva e à comissão pendente do empresário será pago em 11 parcelas.

O clube turco ofereceu um ano e meio de contrato ao jogador, que se interessou pela possibilidade de entrar em campo com mais frequência. Titular no 'elenco alternativo' do Vasco que disputou as três primeiras rodadas do Campeonato Carioca, Serginho não teve boas atuações e foi criticado por torcedores. Na última temporada, ele foi emprestado ao Criciúma, mas também não empolgou.

"O Vasco da Gama informa que acertou a rescisão de contrato do atacante Serginho. O atleta chegou a um acordo com o clube para o encerramento do vínculo. Foram 19 jogos pelo Gigante e dois gols marcados", divulgou o clube.