Palmeiras tenta tomar forma no Paulistão enquanto diretoria encara pressão por reforços

Após perder sequência invicta de quatro anos, ou 42 jogos na primeira fase do Paulistão, o Palmeiras tem compromisso nesta terça-feira contra o Red Bull Bragantino. O duelo no Allianz Parque, válido pela quinta rodada do Estadual e marcado para as 19h30, é oportunidade para o time mostrar um bom futebol, o que não fez ainda em 2025. Chefe global de futebol da Red Bull, o alemão Jürgen Klopp está no Brasil e deve assistir à partida de perto, em um dos camarotes do estádio.

Ainda com o elenco em construção enquanto mais vende atletas do que compra, o Palmeiras tenta tomar forma e deslanchar no Estadual. Abel Ferreira vai continuar fazendo experiências e rodando o elenco, isto é, uma formação diferente em relação ao duelo anterior, a derrota para o Novorizontino, vai entrar em campo nesta terça.

"No último jogo, caiu um pouco o rendimento no segundo tempo, mas isso é normal devido ao curto período de preparação. O importante é seguir trabalhando e aprimorando nossa capacidade física e técnica para aguentar o ritmo intenso do ano", afirmou o meia-atacante Maurício, um dos poucos palmeirenses que têm se destacado na temporada. Ele será titular.