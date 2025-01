Palmeiras e Red Bull Bragantino fazem jogo monótono diante de Klopp e não saem do zero

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A partida está agendada para domingo, às 18h30. O Red Bull Bragantino, por sua vez, entra em campo dois dias antes, na sexta-feira, às 19h30, no Estádio Nabi Abi Chedid. O adversário será o Novorizontino.

A partida começou bastante faltosa e com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. O time do interior manteve a posse de bola e não deixou os donos da casa jogarem. A grande batalha do primeiro tempo se deu entre Weverton e Vinicinho. O atacante desafiou o goleiro e obrigou o palmeirense a fazer grandes defesas.

Richard Ríos e Estêvão foram dos raros destaques do Palmeiras na primeira parte. Marcos Rocha cometeu deslizes e falhou reiteradamente no acompanhamento da marcação. O time alviverde foi capaz de igualar a posse de bola e conter o ímpeto do Red Bull Bragantino.

O Palmeiras repetiu uma atuação burocrática e mostrou uma dificuldade para se impor, enquanto o Red Bull Bragantino falhou em não persistir com a mesma postura que quase o colocou em vantagem na partida. Jhon Jhon, jogador formado pela equipe alviverde, teve boa atuação com os visitantes.

Na volta do intervalo, o panorama continuou inalterado. O Palmeiras se apresentou mais vezes ao ataque, no entanto teve dificuldades para encontrar bons passes e espaço para prosperar. Apesar da situação, ambos os técnicos persistiram com suas equipes sem alterações até os 22 minutos.

Abel optou por colocar o time no ataque e sacou o volante Fabinho para entrada do meia titular Raphael Veiga. Quem também entrou foi o lateral-esquerdo Piquerez, que retorna após quase 200 dias afastado por uma lesão no joelho. As mudanças não causaram o impacto desejado e a movimentação permaneceu semelhante. Houve tempo somente para Allan, no último lance, acertar a trave, e Estêvão se assustar com o rebote e desperdiçar.