Palmeiras e Flamengo propõem perdão de dívidas, mas negócios fracassam por Inter cobrar valores

O atleta quase foi vendido ao Krasnodar, em negócio que envolveria quitar a dívida com o clube russo e repassar metade da quantia ao clube alviverde. Entretanto, a direção colorada desistiu da venda porque, além de perder um titular, pouco do valor total ficaria com o clube, entre amortização de débitos (com Cruzeiro e Krasnodar) e o porcentual palmeirense.

O Internacional trabalha com equalização da dívida, garantiu o executivo de futebol Mario André Mazzuco, em entrevista à imprensa antes da partida desta terça-feira, contra o São José, pelo Campeonato Gaúcho. Ele também comentou sobre os casos em que há negociações para amortizar débitos com outros clubes.

"O modelo de operação pode ser variado, desde que traga benefícios ao clube e atenda às nossas necessidades. Primeiro que o futebol brasileiro é uma bolha que está para estourar. Eu garanto que a maioria dos clubes tem dívidas com alguém. Nós temos um plano estratégico de equalização", disse. "Não é uma coisa da noite para o dia. Isso está sendo feito pelo departamento financeiro e pela gestão executiva do clube. Assim como o Inter é credor de muitos clubes. Temos dinheiro para receber. Talvez o cálculo esteja positivo para nós. Não é o que queremos, ou o que os clubes esperam, porque não é uma situação normal. Mas hoje os clubes têm dívidas com todos. Temos equalizado. E o modelo de operação vai depender do benefício que traga para o Internacional, sempre", explicou.

Apesar de o Palmeiras dificilmente recuar e decidir gastar por Wanderson, o dirigente colorado não fechou as portas para que o jogador deixe o Beira-Rio. "Temos uma relação muito boa com eles (Palmeiras). Tenho uma amizade particular com o Anderson Barros. Estamos sempre trocando ideia, é um clube muito respeitoso. Qualquer ponto que falhe neste processo não é uma maneira correta. Podem surgir oportunidades de mercado. Cabe ao Inter entender se vale a pena ou não", avaliou

No fim de 2024, conselheiros colorados negaram a proposta da gestão de Alessandro Barcellos para um projeto de debêntures, que visava arrecadar R$ 200 milhões para pagar dívidas. A ideia é semelhante ao que o São Paulo fez com um fundo de investimento. Um dos argumentos para a reprovação era de que as garantias aos credores envolveriam o Estádio Beira-Rio. O clube teria cinco anos para pagar este valor, com juros mais baixos do que o débito original.

"É necessário enfrentarmos isso de outra forma. O remédio é mais amargo. Eu não tenho dúvida que o remédio é mais amargo porque não existe mágica no futebol. As medidas serão tomadas, nós vamos trabalhar. O Plano B é buscar a redução, sim, de custos. É a venda de atletas necessária para que o clube sobreviva, para que a gente possa pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano, muitas delas por conta das enchentes. Foram mais de R$ 90 milhões gastos ou não arrecadados. Isso nos leva, infelizmente, a tomarmos essas outras alternativas até que gente possa buscar uma solução mais definitiva", comentou Barcellos após a reprovação.