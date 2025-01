Novorizontino e Velo Clube se enfrentam buscando embalar no Paulistão após desencantarem

Após conquistarem a primeira vitória no Campeonato Paulista diante dos favoritos Palmeiras e Santos, respectivamente, Novorizontino e Velo Clube se enfrentam nesta terça-feira, às 21h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi, pela abertura da 5ª rodada. O objetivo é manter o embalo para se afastar das últimas posições.

A vitória de virada sobre o Palmeiras por 2 a 1, na Arena Barueri, enfim deu ao Novorizontino a confiança necessária para superar a decepção por ter deixado o acesso na Série B escapar na última temporada. O time do técnico Eduardo Baptista desencantou, após início ruim, e subiu para o segundo lugar do Grupo D, com cinco pontos, atrás apenas do São Paulo, com sete.

Já o Velo Clube conquistou o primeiro triunfo desde que retornou à elite do futebol paulista ao fazer 2 a 1 no Santos. O time de Rio Claro vinha colecionando derrotas e agora poderá dar continuidade ao trabalho com mais tranquilidade. No entanto, ainda é o lanterna do Grupo D, com três pontos porque vinha de três derrotas. O São Bernardo lidera com nove, seguido por Palmeiras (sete) e Ponte Preta (seis).