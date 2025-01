Novorizontino e Velo Clube empatam e freiam empolgação no Paulistão

Novorizontino e Velo Clube entraram em campo nesta terça-feira empolgados após derrotarem os grandes Palmeiras e Santos, respectivamente. Entretanto, tiveram que se contentar com um ponto, após ficarem no empate por 1 a 1, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, freando a reação da dupla no Campeonato Paulista. O duelo foi válido pela quinta rodada.

Na última rodada, o Novorizontino quebrou uma série de 42 jogos sem derrotas do Palmeiras na primeira fase do estadual, ao vencer por 2 a 1, de virada, na Arena Barueri. Já o Velo Clube derrotou o Santos pela primeira vez na sua história, também por 2 a 1, em casa. Com o resultado desta terça, o Novorizontino se manteve em segundo lugar do Grupo C, com seis pontos, enquanto o Velo Clube segue na lanterna do Grupo D, com quatro.

Como foi o jogo em Novo Horizonte

A primeira etapa foi bastante morosa. As duas equipes não se encontraram em campo e o jogo careceu de emoções e chances de gols. Com muitos erros de passes, o Novorizontino tinha mais a posse de bola, mas pouco produziu, assim como o Velo Clube, focado no contra-ataque e que não aproveitou nenhuma oportunidade.