Richarlison brinca com volta de Neymar ao Santos; atacante reage

A iminente volta de Neymar ao Santos está agitando o mundo do futebol, e o atacante Richarlison, do Tottenham, não é exceção. O centroavante compartilhou uma foto antiga com a camisa alvinegra para "celebrar" o retorno de companheiro de seleção ao clube paulista.

"Neymar voltando pro Santos. Eu automaticamente", escreveu Richarlison, vestindo a camisa do time paulista da época de Neymar.

O camisa 10, que rescindiu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, reagiu ao post com um emoji de risada.