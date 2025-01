Neymar e Oscar têm anúncios 'furados' por presidentes, que prejudicam redes sociais dos clubes

Oscar no São Paulo e Neymar no Santos. Dois craques que fizeram carreira internacional e retornam ao Brasil para jogar nos clubes em que foram revelados. Os dois casos têm outra característica em comum: tiveram os anúncios oficiais "furados" pelos presidentes de cada uma das equipes.

Até ser divulgada a rescisão de Neymar com o Al-Hilal, o presidente santista, Marcelo Teixeira, limitou-se a dizer que apenas "monitorava" a situação do jogador com o clube saudita. Entretanto, nesta terça-feira, um dia depois, ele mesmo confirmou o retorno de Neymar, com um vídeo em seu Instagram. A publicação mostra imagens antigas do atleta, com uma narração de Teixeira.

A repercussão entre torcedores imediatamente foi negativa. "Presiden... Um dos maiores anúncios da história do futebol e o senhor faz isso?", diz o comentário mais curtido no post. A frustração se estendeu a posts do Santos. Em uma publicação sobre o treino do time nesta terça-feira, há mais lamentações. "Tão desnecessário o presidente ter anunciado antes!", diz um comentário. "Parabéns, Teixeira, conseguiu estragar o trampo do anúncio da maior contratação da história do Santos!", escreveu outro.