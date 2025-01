Knicks 'atropelam' Grizzlies e Davis comanda Lakers em vitória sobre os Hornets na NBA

A noite foi de destaque também para Amen Thompson. O Houston Rockets venceu o Boston Celtics por 114 a 112 graças a uma bola decisiva do armador nos segundos finais.

Com 33 pontos, ele só ficou atrás do companheiro e cestinha da partida Dillon Brooks (36), mas mostrou eficiência no garrafão ao conseguir pegar dez rebotes no confronto.

Em um ótimo momento no torneio, os Rockets venceram pela nona vez em 11 partidas e esta fase pode ser refletida na classificação. A franquia ocupa a segunda colocação no lado Oeste, atrás apenas do Oklahoma City Thunder. Também vice-líder, mas da Conferência Leste, o Boston Celtics teve como destaque Jaylen Brown, com 28 pontos.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira

Charlotte Hornets 107 x 112 Los Angeles Lakers

Cleveland Cavaliers 110 x 91 Detroit Pistons