Klopp 'toma banho' no campo do Allianz e ganha camisa de Leila antes de Palmeiras x Bragantino

Klopp permanecerá no Brasil por mais alguns dias e, além do jogo contra o Palmeiras, também deve assistir à partida contra o Novorizontino, na próxima sexta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança.

Mais cedo nesta terça, ele acompanhou jogo do time sub-17 do Red Bull Bragantino, no Centro de Treinamento da base do São Paulo, em Cotia. O ex-técnico do Liverpool esteve acompanhado do ex-atacante Mario Gomez, hoje diretor técnico da Red Bull, e do ex-goleiro Júlio César, atual assistente de gestão do Bragantino.