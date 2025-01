Ex-árbitro inglês assume homossexualidade e se desculpa por atos que provocaram sua demissão

Com mais de 100 jogos da primeira divisão do futebol inglês no currículo, Coote afirmou que o temor de se assumir como homossexual o levou a entrar no mundo das drogas.

"Sou homossexual e tenho dificuldades em sentir-me orgulhoso de ser eu mesmo há muito tempo. Já recebi abusos profundamente desagradáveis durante a minha carreira. Escondi as minhas emoções e a minha sexualidade enquanto árbitro", declarou.

Na entrevista à publicação inglesa, ele comentou ainda sobre o vídeo em que aparece inalando o pó branco. "Não me reconheço no vídeo da cocaína, não concordo com o que disse, mas era eu", afirmou o ex-juiz que admitiu seu problema com as drogas.

Por fim, o ex-árbitro deixou uma mensagem a todos que passam pela mesma situação: "Para todos que passam pelo que eu passei, diria para procurar ajuda", comentou.