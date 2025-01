Cássio pede desculpas após desabafo nas redes sociais e reforça compromisso com o Cruzeiro

O goleiro Cássio, do Cruzeiro, se desculpou publicamente após um desabafo nas redes sociais que gerou repercussão negativa entre torcedores. A postagem foi feita após a derrota do time para o Athletic, no Campeonato Mineiro, quando o experiente goleiro alterou a foto do perfil para uma imagem com seus troféus conquistados ao longo da carreira e publicou uma mensagem polêmica: "Cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada."

Em nova manifestação, Cássio procurou esclarecer suas palavras e pedir desculpas, ressaltando sua gratidão ao clube e aos torcedores cruzeirenses. "Eu sou um cara muito honesto, muito correto. Sou muito grato por tudo o que o Cruzeiro fez. E de maneira nenhuma o que aconteceu eu tentei ofender qualquer tipo de pessoa, ou qualquer torcedor cruzeirense. Se alguém se sentiu ofendido, de qualquer maneira, eu quero pedir desculpas, não é a minha intenção", afirmou o goleiro, reforçando que tem o maior respeito pela torcida e pela instituição.

Cássio também aproveitou para explicar o contexto de sua postagem, deixando claro que o objetivo nunca foi desrespeitar ninguém. "Quero dizer que sou um ser humano como vocês, às vezes tem uns dias que as coisas não acontecem bem. Não é por falta de trabalho. Infelizmente acabei errando no gol, mas não foi falta de trabalho. Saí um monte de vezes do gol e acabei errando uma, e a gente acabou tomando o gol", disse o goleiro, que assumiu o erro no lance que resultou no gol adversário, mas fez questão de enfatizar o esforço e dedicação da equipe.