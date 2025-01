Ancelotti comenta possível interesse saudita em Vinicius Júnior: 'Creio que escolherá a glória'

O atleta brasileiro tem contrato com o Real Madrid até junho de 2027, com multa rescisória de um bilhão de euros (R$ 6,2 bilhões). O clube espanhol não tem a intenção de negociar o atacante. O Real, inclusive, pretende conversar com o jogador ao final da atual temporada, para oferecer-lhe uma ampliação do vínculo, com aumento salarial.

Neste mês de janeiro, o CEO da Liga Saudita, Omar Mugharbel, falou sobre o interesse em Vinicius Júnior em entrevista ao jornal 'Marca', também da Espanha. "Vinicius? Não temos sonhos, é questão de tempo e negociação", garantiu.

Carlo Ancelotti ainda comentou sobre o próprio futuro no clube merengue. O treinador possui vínculo com o Real Madrid até o mês de junho de 2026. "Se acontecer algo estranho, pode ser que haja mudança, como acontece normalmente no futebol. Mas estamos bem, com confiança entre nós. Mas não olhamos para daqui a um ano, e sim em fazer uma boa temporada. Estamos bem, apesar das dificuldades", disse o treinador.