A caminho do Fla, Danilo revela saída frustrante da Juventus: 'Queria me despedir no estádio'

Danilo se despediu da Juventus de uma maneira que não desejava. O defensor brasileiro, que conquistou diversos títulos importantes com o clube italiano, revelou que gostaria de ter tido ao menos um jogo de despedida para agradecer aos torcedores, mas sua saída foi forçada por uma decisão do treinador Thiago Motta e bancada pela diretoria do clube.

"Teria preferido me despedir no estádio e partir de forma diferente. Só carrego comigo algumas boas recordações", afirmou, ao portal IlBianconero, deixando claro que a decisão de deixar o clube não partiu dele, mas foi consequência das escolhas do treinador.

O zagueiro, que chegou à Juventus em 2019, fez questão de destacar o carinho que sempre recebeu da torcida. "Recebi tanto carinho aqui que vou levar os torcedores para todos os lugares. Eles são a Juventus, não os jogadores e nem os dirigentes", declarou, emocionado pela conexão com os fãs.