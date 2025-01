500 dias para a Copa do Mundo: veja o que está definido e quando saem os classificados

As dez equipes da Conmebol se enfrentam em turno e returno até setembro deste ano. Desta vez, os seis primeiros garantem vaga direta na Copa do Mundo, enquanto o sétimo colocado vai para a repescagem mundial. Hoje, estariam classificados, nesta ordem: Argentina, Uruguai, Equador, Colômbia, Brasil e Paraguai. A Bolívia iria para a repescagem.

América do Norte e Central

Com três vagas já separadas para os países-sede (Canadá, Estados Unidos e México), as Eliminatórias da Concacaf estão um pouco mais distantes de um desfecho. Até julho, 30 equipes ainda estarão separadas em seis grupos de cinco. A partir daí, até novembro, os dois primeiros de cada grupo vão compor três chaves de quatro times e o campeão de cada chave estará no Mundial. Os dois melhores segundo colocados vão para a repescagem mundial.

Ásia

As Eliminatórias Asiáticas estão na segunda fase de grupos, onde 18 equipes se dividiram em 3 chaves de 6 seleções cada. As duas primeiras seleções de cada chave se classificarão à Copa. O terceiro e quarto colocado de cada vão para uma nova fase, com dois grupos de três times, em que serão definidos os classificados para a repescagem mundial

Hoje, com quatro rodadas a serem disputadas, o Grupo A tem o Irã em primeiro (16 pontos), Usbequistão em segundo (13 pontos), Emirados Árabes Unidos em terceiro (10 pontos) e Catar em quarto (7 pontos). O Grupo B tem a Coreia do Sul em primeiro (14 pontos), o Iraque em segundo (11 pontos), a Jordânia em terceiro (9 pontos) e Omã em quarto (6 pontos). E o Grupo C tem o Japão em primeiro (16 pontos), a Austrália em segundo (7 pontos) e Indonésia, Arábia Saudita, Bahrein e China empatados com 6 pontos. A última rodada acontece em 9 de junho deste ano.