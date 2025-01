Shai Gilgeous-Alexander brilha, Thunder vence Blazers e garante melhor campanha da NBA

Já o Portland teve interrompida uma de suas melhores sequências na campanha: quatro vitórias seguidas. Deni Avidja foi o destaque do time anfitrião ao fazer 28 pontos, dar oito assistências e conseguir oito rebotes.

A partida contou com um início intenso dos Blazers que chegaram a abrir dez pontos (14 a 4). O Oklahoma conseguiu se acertar em quadra, equilibrou as ações e conseguiu terminar o primeiro quarto empatado em 27 pontos.

No segundo e terceiro quartos, os visitantes dominaram o jogo e conseguiram abrir frente com uma partida mais sólida e velocidade nas transições da defesa para o ataque. Shai liderou a equipe, que foi para o último quarto com 93 a 78.

Os últimos 12 minutos, no entanto, reservaram surpresas. O Portland reduziu a diferença no placar para apenas cinco pontos e deu dinâmica ao confronto. No entanto, Uma cesta de três de Jalen Williams esfriou a reação dos mandantes e o Oklahoma conseguiu uma importante vitória.