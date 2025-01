São Paulo acerta venda de joia da base ao Porto em troca de Wendell de imediato

O São Paulo acertou nesta segunda-feira, a venda do atacante William Gomes para o Porto e terá o volante Wendell de imediato. A transferência do jovem atleta de 18 anos foi a solução que a diretoria encontrou para fazer caixa e destravar a negociação pelo lateral-esquerdo, que não seria liberado pelo time português neste momento.

Restam burocracias para que o acordo seja sacramentado. As partes estão na fase de troca de documentos. Dando tudo certo, o São Paulo fará o anúncio da venda do jovem atleta e da chegada de Wendell. William Gomes, inclusive, já se despediu dos companheiros no CT da Barra Funda nesta tarde.

O São Paulo mantém 20% de uma venda futura de William Gomes, com o qual viu a possibilidade de ganhar um dinheiro importante - os valores não foram revelados. O clube não tem conseguido segurar suas principais revelações porque precisa de dinheiro.