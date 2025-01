Laslo Djere, campeão de 2019, e Thiago Monteiro confirmam presença no qualifying do Rio Open

O ex-campeão do Rio Open, Laslo Djere, estará de volta ao torneio na edição de 2025, mas desta vez no qualificatório. O sérvio, vencedor do evento em 2019, foi confirmado na lista dos tenistas que disputarão as vagas na chave principal do ATP 500, que ocorrerá nos dias 15 e 16 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Djere, que encantou o público carioca ao conquistar o título no saibro brasileiro há seis anos, buscará voltar à chave principal do Rio Open, desta vez enfrentando grandes desafios no qualifying.

A competição contará com 16 jogadores e definirá as últimas quatro vagas para a chave de simples. Enquanto 13 atletas garantirão a classificação através do ranking, os outros três lugares serão preenchidos por convites - entre eles, o brasileiro João Lucas Reis, que obteve sua vaga após conquistar a Procopio Cup.