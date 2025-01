Hansi Flick lidera Barcelona em busca de recordes ofensivos com Lewandowski, Raphinha e Yamal

Eles marcaram cinco gols contra o Real Madrid na Supercopa da Espanha, mais cinco diante do Benfica na Liga dos Campeões e, mais recentemente, sete - quatro nos primeiros 24 minutos - na goleada contra o Valencia no Campeonato Espanhol. Robert Lewandowski, Raphinha e Lamine Yamal formam o mais novo trio a se destacar no ataque. É nesse ritmo que o time de Hansi Flick está estabelecendo novos padrões ao permanecer na disputa em todas as competições em que está envolvido nesta temporada.

Nem mesmo quando o clube catalão ostentava o ataque "MSN" do argentino Lionel Messi, do centroavante uruguaio Luis Suárez e ainda o atacante Neymar, o conjunto azul e grená não alcançava números tão impressionantes.

Flick se tornou o segundo técnico na história do Barça a chegar a 100 gols com menos jogos após a goleada sobre o rival o Valencia. Sob o seu comando, a equipe marcou 101 vezes em 32 partidas. O alemão só fica atrás de Helenio Herrera, treinador que atingiu a marca em 31 compromissos no final da década de 1950. Luis Enrique e Tito Vilanova precisaram de 34 duelos cada, três a menos que os 37 de Pep Guardiola.