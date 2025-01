Conmebol abre investigação após brasileiro relatar insultos racistas no Sul-Americano sub-20

Times brasileiros e mesmo a seleção nacional são constantemente vítimas de racismo, sobretudo no continente, de torcedores adversários. No campo, o fato é mais raro e o pedido é que não passe despercebido e sem punição.

"A impunidade apenas perpetua a violência racial, desrespeitando os atletas, as instituições e os torcedores que acreditam no poder do esporte como ferramenta de transformação social", frisou o Ministério do Esporte. "O MEsp reforça a necessidade de ações rápidas, firmes e exemplares contra o racismo no esporte. É hora de mostrarmos que o discurso contra a discriminação racial não é apenas retórico, mas sim um compromisso verdadeiro com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária."