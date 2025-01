Augusto Melo admite dificuldade para contratar: 'Corinthians teve caixa para manter o elenco'

"Amanhã (segunda) ou terça vamos divulgar, mas o valor é excepcional. É o dobro do que era antes, algo excepcional. Tirei um patrocínio de R$ 17 milhões e coloquei mais de R$ 100 milhões. Veja como o Corinthians está agora", prosseguiu.

O presidente tentou ainda minimizar a derrota no clássico diante do São Paulo. "É o começo de temporada. Ainda bem que foi agora (a derrota). Ainda estamos no topo da tabela. Corintiano, pode ter certeza, vamos brigar por título", prometeu.