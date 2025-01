Alvo de clubes brasileiros, Anderson Talisca deixa Al-Nassr e acerta com Fenerbahçe até 2026

Esta será a segunda passagem do atacante no futebol turco. A primeira foi entre os anos de 2016 e 2018, quando defendeu o Besiktas em 80 jogos, com 37 gols e 15 assistências, tornando-se um dos destaques da equipe. Agora, no Fenerbahçe, ele será comandado por José Mourinho, que assumiu o time turco recentemente e busca reconstruir a equipe para brigar por títulos nacionais.

O Fenerbahçe, que já havia fechado com o zagueiro brasileiro Diego Carlos e está em negociação com o defensor eslovaco Milan Škriniar, não divulgou os valores da transferência. A apresentação será anunciada em breve pelo clube turco.

No Campeonato Turco, o Fenerbahce aparece na vice-liderança, com 48 pontos, atrás apenas do Galatasaray, com 54. O próximo desafio é no domingo, às 13h, horário de Brasília, diante do Rizespor.