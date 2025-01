Vegetti e Coutinho marcam e Vasco goleia Portuguesa no Campeonato Carioca

Com gols no fim de cada tempo e poder decisivo de seus craques, o Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 1 na noite deste domingo, na sequência da quinta rodada do Campeonato Carioca. Vegetti, duas vezes, Philippe Coutinho e Paulo Henrique marcaram os gols da vitória. O duelo marcou a estreia do time titular em São Januário nesta temporada, com presença de 8 mil torcedores.

Essa é a segunda vitória seguida do Vasco, que segue invicto, agora em terceiro lugar com nove pontos, atrás apenas de Maricá (11) e Volta Redonda (9). Já a Portuguesa continua com seis pontos, em sétimo lugar, conhecendo a segunda derrota seguida.

Logo nos primeiros minutos, o Vasco quase abriu o placar, mas Vegetti não conseguiu alcançar cruzamento rasteiro na pequena área. Depois disso, porém, o jogo foi sonolento.