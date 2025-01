Thiago Silva critica calendário e falta de pré-temporada: 'Está tudo errado'

O zagueiro Thiago Silva fez um desabafo neste domingo após o empate sem gols do Fluminense com o Madureira, pelo Campeonato Carioca. O time tricolor deixou o gramado do estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), sob vaias da torcida. E o veterano respondeu, concordando com as críticas e atacando o calendário e a falta de pré-temporada no futebol brasileiro.

"Primeiramente, acho que está tudo errado. Não podemos ter duas semanas de preparação e jogar às 4h da tarde num sol desses. Os caras (do Madureira) estão treinando há três meses. As pessoas estão pensando muito em outras coisas e estão deixando o espetáculo - deveria ser um espetáculo - ser isso aí. Não é desculpa. Mas eu fiz um treino de 40 minutos e joguei 90 hoje. A gente não tem tempo, gente", afirmou.

A pré-temporada deste ano foi reduzida em quase duas semanas por causa de mudanças no calendário, causadas pela participação de quatro times brasileiros (Flamengo, Palmeiras, Botafogo e o próprio Flu) no novo Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano. Assim, os Estaduais, que deveriam começar no fim de janeiro, foram antecipados para a metade do mês.